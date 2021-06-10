БАКУ /Trend/ - В Туркменистане увеличено количество курсирующих по стране поездов, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Сообщается, что в новом графике появились ежедневные поезда: № 1 Ашхабад – Туркменбаши, № 2 Туркменбаши – Ашхабад и другие.

Ранее сообщалось, что в Туркменистане полностью восстановлено железнодорожное сообщение между городами.

С первого июня возобновилось движение пассажирских поездов по маршрутам: Туркменабат – Газоджак – Туркменабат, Туркменабат – Амыдеря – Туркменабат и Мары – Серхетабат – Мары.

В марте возобновились железнодорожные пассажироперевозки по маршруту Ашхабад – Туркменабат – Ашхабад.

В апреле было восстановлено движение пассажирских поездов по маршруту Ашхабад – Дашогуз – Ашхабад.

Напомним, что в связи с превентивными мерами, связанными с пандемией коронавируса, с 16 июля прошлого года в Туркменистане было приостановлено железнодорожное сообщение.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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