Лоукостеру SkyUp разрешили открыть регулярные рейсы из Украины в Узбекистан

Госавиаслужба Украины одобрил заявку лоукостера SkyUp на регулярные полеты из Киева в узбекские города Самарканд и Ургенч. Официально регулятор это оформил приказом №906 от 10 июня 2021 года, передает Trend со ссылкой на avianews.com.

В каждый из городов авиакомпания сможет летать один раз в неделю. Выданные права будут действовать с 12 июня 2021 года по 25 марта 2023 года.

В пресс-службе SkyUp avianews.com сообщили, что рассматривают возможность полетов по новым маршрутам в Узбекистан, однако пока не готовы сообщить детали.

Сейчас авиакомпания летает из Киева в столицу Узбекистана Ташкент раз в неделю. Эти рейсы имеют статус чартерных, однако на них открыта свободная продажа билетов.