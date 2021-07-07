В Азербайджане асфальтируют "Дорогу Победы" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стартовали работы по асфальтированию "Дороги Победы", передает в среду Trend.

В соответствии с поручениями и распоряжениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжаются строительство и расширение "Дороги Победы", которая является символом освобождения Шуши от оккупации.

Дорога, фундамент которой заложен 16 ноября 2020 года, была расширена всего за два месяца. Движение по ней было обеспечено в короткие сроки.

В соответствии с поручением главы государства и с учетом плана развития Карабаха "Дорога Победы" протяженностью 101 километр строится по второй технической категории. Она имеет две полосы движения.

Трасса начинается от автомагистрали Гаджигабул-Миндживан-Зангезур, и ее конечным пунктом является Шуша.

(Редактор: Константин Шапиро)