ЕС окажет поддержку Бакинскому морскому порту - еврокомиссар
БАКУ /Trend/ - ЕС окажет поддержку Бакинскому международному морскому торговому порту в рамках экономического и инвестиционного плана для "Восточного партнерства".
Об этом, как передает в четверг Trend, написал в Twitter еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели.
"В качестве одной из основных инициатив в рамках экономического и инвестиционного плана "Восточного партнерства" Бакинский порт получит поддержку ЕС для транскаспийской экономической интеграции, чтобы стать центром устойчивой и ускоренной транспортировки товаров и услуг", - написал Вархели.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev
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