Тарифы на контейнерные перевозки в Грузии возросли

Транспорт 14 июля 2021 08:05 (UTC+04:00)
Тарифы на контейнерные перевозки в Грузии возросли

БАКУ /Trend/ - В течение последних четырех месяцев тарифы на контейнерные перевозки в Грузии выросли в четыре раза, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По словам директора представительства транспортной компании "Коско шипинг лайн" Гиви Чачанидзе, транспортировка одного контейнера из Китая в Грузию подорожала до 12 000 долларов.

Ранее стоимость транспортировки одного контейнера составляла 2 500 - 3 500 долларов.

Контейнерные перевозки по территории Грузии в последнее время сокращаются. Все четыре грузинских порта за четыре месяца 2021 года обработали 5,5 миллиона тонн грузов, что на 400 000 тонн меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

По мнению перевозчиков, тенденция сокращения перевозок и роста тарифов продолжится до конца года.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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