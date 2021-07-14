Российский "АвтоВАЗ" приостановил производство некоторых моделей

БАКУ /Trend/ - Российский "АвтоВАЗ" в связи с недопоставкой электронных компонентов компанией "Bosch Самара" приостановил производство некоторых моделей.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на "АвтоВАЗ", автоконцерн приостановил производство моделей Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan и Renault Sanderо.

Отметим, что из-за подобного дефицита деталей "АвтоВАЗ" уже приостанавливал выпуск некоторых моделей в июне.

"АвтоВАЗ вынужден на один день приостановить производство на линии по сборке автомобилей на платформе B0 в связи с недопоставкой электронных компонентов со стороны компании "Bosch Самара", - говорится в сообщении компании.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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