БАКУ /Trend/ - Развитие туризма является одним из важнейших направлений экономического сотрудничества на Каспии, сказал в пятницу Trend руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

По его мнению, туристический потенциал прикаспийских стран на сегодняшний день недостаточно освоен.

"Реализация транспортных проектов будет в значительной степени способствовать развитию туристического потенциала. В первую очередь нужно говорить о том, что есть необходимость совершенствовать систему сообщения между городами и портами Каспийского моря", - сказал Велизаде.

Он напомнил об озвученной ранее идее о создании Каспийского маршрута, который объединил бы все прикаспийские страны посредством кольцевой железной или автомобильной дороги.

"В настоящее время прикаспийские страны сконцентрированы на эффективной работе портов. В этой связи существует интерес к реализации проектов, связанных с организацией круизов по Каспию. Это очень перспективное направление, к которому могут подключиться все государства региона. В свете реализации грузовых и пассажирских перевозок интересен туристический маршрут Каспийское море - Волга или Каспийское море - Черное море", - сказал эксперт.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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