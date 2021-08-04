Узбекистан о потенциале сотрудничества с Азербайджаном в реализации транспортных проектов на освобожденных территориях (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан готов рассмотреть сотрудничество с Азербайджаном в реализации транспортных проектов на освобожденных территориях страны.

Об этом сказал Trend начальник управления развития транспортных коридоров, логистики и транзита в министерстве транспорта Узбекистана Бекзод Холматов.

"Если поступит такой запрос с азербайджанской стороны, то мы будем готовы его рассмотреть", — сказал он.

Отметим, что сотрудничество между Узбекистаном и Азербайджаном в транспортном секторе развивается в разных направлениях.

В сфере международных автомобильных перевозок между Узбекистаном и Азербайджаном прорабатывается новый проект межправсоглашения, в котором предусматривается освобождение перевозчиков двух стран от дорожных сборов.

Согласно статистике, в 2020 году, несмотря на пандемию, объем автомобильных грузоперевозок между Узбекистаном и Азербайджаном увеличился на шесть процентов.

Кроме того, железнодорожные грузоперевозки между странами в 2020 году увеличились на 30 процентов. Транзит азербайджанских грузов по территории Узбекистана посредством железнодорожного транспорта вырос почти вдвое.

(Автор: Клавдия Ромакаева)

Твиттер: @romakayeva