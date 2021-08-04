Узбекистан и Туркменистан проработают вопросы возобновления прямого авиасообщения и международного автомобильного сообщения с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, передаёт Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистан.

Заместитель Премьер-министра − министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков в Ашхабаде провёл переговоры с заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана, сопредседателем Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству (МПК) с туркменской стороны Эсенмурадом Оразгелдиевым.

В ходе переговоров был подчеркнут значительный потенциал в развитии многопланового взаимодействия между двумя государствами, отмечена актуальность мобилизации имеющихся ресурсов и возможностей для углубления сотрудничества в приоритетных направлениях.

Достигнута договоренность о проведении очередного заседания МПК в Узбекистане в ближайшее время. Также в рамках МПК будет организовано второе заседание Узбекско-Туркменского делового совета. Будет активизирована совместная работа профильных министерств и ведомств двух стран, направленная на формирование повестки предстоящих мероприятий и проработку новых инвестиционных проектов и торговых соглашений.

Отдельно стороны остановились на перспективах развития сотрудничества в сферах транспорта и логистики. Согласовано, что министерствами транспорта двух стран будут проработаны вопросы возобновления прямого авиасообщения и международного автомобильного сообщения с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Также будет проведена работа по выработке совместных мер по повышению пропускной способности пунктов пограничного перехода, устранению тарифных и нетарифных барьеров для роста взаимной торговли и повышению эффективности использования транспортных мощностей и транзитного потенциала двух стран. Выработанные меры и предложения будут объединены в соответствующей «Дорожной карте» по дальнейшему развитию транспортных коридоров, связывающих Республику Узбекистан и Туркменистан.

По итогам переговоров стороны определили первоочередные шаги по практической реализации достигнутых договоренностей.