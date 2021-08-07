Открытие Зангезурского коридора станет стимулом развития транспортного сообщения между Узбекистаном и странами Каспийского и Черного морей

БАКУ /Trend/ - Открытие Зангезурского коридора может стать дополнительным стимулом для развития транспортного сообщения между Узбекистаном и странами Каспийского и Черного морей.

Об этом сказал в субботу Trend руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

По его словам, Узбекистан в 2019 году инициировал проект транспортно-логистического сообщения на основе строящихся и уже имеющихся железных дорог.

«Этот проект предусматривает соединение железных дорог Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана с выходом на Каспийское море - в Азербайджан, Грузию, Турцию.

Этот логистический маршрут очень важен, так как его частью является система железных дорог и транспортного сообщения Узбекистан – Туркменистан», - сказал он.

Велизаде отметил, что эти страны (Узбекистан и Туркменистан) длительное время взаимодействуют в транспортной сфере.

«Если взглянуть на статистику, то мы увидим, что значительная часть узбекских товаров, транспортируемых в западном направлении, проходит через порт Туркменбаши.

В этой связи нам важно, чтобы маршрут Туркменбаши - Алят развивался и дополнялся новыми участниками, где мы уже видим заинтересованность узбекской стороны.

Стоит особо подчеркнуть, что эти маршруты должны согласовываться с системой коммуникации Южного Кавказа. Кроме того, открытие Зангезурского коридора может стать дополнительным стимулом для развития этого транспортного сообщения между Узбекистаном и странами Каспийского и Черного морей», - заявил он.

Напомним, что в настоящее время прикаспийские страны сконцентрированы на эффективной работе портов. В этой связи существует интерес к реализации проектов, связанных с организацией круизов по Каспию. Это очень перспективное направление, к которому могут подключиться все государства региона. В свете реализации грузовых и пассажирских перевозок интересен туристический маршрут Каспийское море - Волга или Каспийское море - Черное море

Отметим, что шестого августа президенты Туркменистана и Узбекистана обсудили перспективы развития транспортно - логистической инфраструктуры, выхода на новые рынки через транспортные коридоры Южной Азии и Южного Кавказа.

Этот вопрос был рассмотрен в ходе встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Кроме того, стороны обсудили вопрос создания международного транспортного и транзитного коридора в соответствии с Ашхабадским соглашением.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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