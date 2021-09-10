Узбекистан заинтересован в развитии Транскаспийского транспортного коридора через Азербайджан – замминистра

Транспорт 10 сентября 2021 14:08 (UTC+04:00)
Узбекистан заинтересован в развитии Транскаспийского транспортного коридора через Азербайджан – замминистра

БАКУ /Trend/ - Узбекистан заинтересован в развитии Транскаспийского транспортного коридора через Азербайджан и Турцию в Европу.

Как сообщает Trend, об этом в пятницу на 10-м заседании министров экономики стран-участниц Тюркского совета сказал первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Азиз Воитов.

Он также подчеркнул значимость маршрута через страны Центральной Азии в Индию, Китай и Пакистан.

По словам Воитова, создание Единой электронной торговой площадки позволит более тесно сотрудничать предпринимателям и устранять тарифные и нетарифные преграды.

Отметим, что в Баку прошло 10-е заседание министров экономики стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Заседание прошло под председательством генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева и министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и с участием министров Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Венгрии и Турции.

В рамках мероприятия были обсуждены возможности расширения экономического сотрудничества между тюркоязычными странами.

Министры также обсудили организацию рабочего и инвестиционного форумов Тюркского совета, которые состоятся в Будапеште и Бишкеке.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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