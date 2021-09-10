Установлен порядок въезда в Азербайджан грузовых транспортных средств

БАКУ /Trend/ - Установлен порядок въезда на территорию Азербайджана грузовых транспортных средств, перевозимых ими грузов и их водителей.

Как сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, соответствующее решение подписал сегодня премьер-министр Али Асадов.

При въезде на территорию Азербайджана грузовых транспортных средств, перевозимых ими грузов и их водителей пограничный и таможенный контроль в их отношении будет осуществляться в следующем порядке:

– органы пограничной охраны обеспечивают въезд грузовых транспортных средств, перевозимых ими грузов и их водителей на территорию пункта пропуска через госграницу;

– с целью проверки наличия радиоактивных веществ органы пограничной охраны проводят указанные категории через портальные радиационные мониторы;

– для определения таможенными органами весовых показателей грузовые транспортные средства и перевозимый ими груз проходит через проверочные весы;

– водители грузовых транспортных средств и пассажиры, которые могут в них находиться, направляются в кабины пограничного контроля, сведения о них и транспортных средствах заносятся в межведомственную автоматизированную информационно-поисковую систему.

– после завершения пограничного контроля в отношении водителей грузовых транспортных средств осуществляется таможенный контроль;

– таможенными органами в специально отведенных для этого местах осуществляется регистрация товаров и транспортных средств в Единой автоматизированной системе управления, а после проведения работ по осмотру и идентификации допускается доставка по назначению.

Операции регистрации и досмотра по таможенному контролю транспортных средств, ввозящих товары на имя лиц, получивших право постоянного пользования системой пропуска «зеленый коридор», осуществляются в первичном порядке в установленных для этого местах.

С целью осмотра грузовых транспортных средств пограничными и таможенными органами в пределах их компетенции выполняются следующие действия:

– осмотр кабин и других частей грузовых транспортных средств;

– проверка целостности и надежности пломб, уплотнений, соединительных устройств;

– проверка целостности грузовых отсеков (тентов, тросов);

– осмотр товаров, если перевозка товаров осуществляется транспортными средствами, не имеющими таможенного обеспечения.

После завершения пограничного и таможенного контроля въезжающих в пункт пропуска через госграницу транспортных средств указанной категории органами пограничной охраны обеспечивается их проезд.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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