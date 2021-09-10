Кабмин обнародовал порядок въезда в Азербайджан ж/д транспортом

БАКУ /Trend/ - Установлен порядок въезда на территорию Азербайджана лиц и товаров железнодорожным транспортом посредством пунктов пропуска через госграницу.

Как сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, соответствующее решение подписал сегодня премьер-министр Али Асадов.

Меры контроля, возложенные законодательством на пограничные и таможенные органы в связи с проездом лиц и товаров через пункты пропуска через госграницу железнодорожным транспортом, принимаются с учетом вида железнодорожного транспорта, проходящего через эти пункты, инфраструктурных и географических условий на территории пунктов пропуска и осуществляется по схеме, утвержденной председателем Государственного таможенного комитета и начальником Госпогранслужбы Азербайджана, в пунктах пропуска через государственную границу на пунктах перемещения и остановки вагонов, а также при движении поездов.

– при осуществлении пограничного и таможенного контроля пассажирских поездов на пограничной станции все входы/выходы в режимную зону берутся под охрану или закрываются. Сотрудники двух органов (при необходимости совместно с сотрудниками других органов в связи с осуществлением установленных законом полномочий) допускаются в пассажирские поезда в связи с исполнением ими служебных обязанностей;

– в пунктах пропуска через госграницу проводится внутренний и внешний осмотр впускаемых пассажирских поездов, и при их проведении пограничные и таможенные органы могут использовать служебных собак;

– проверка документов лиц в пассажирских поездах осуществляется непосредственно в вагонах. Пограничный наряд проверяет наличие у лиц документов, дающих право на пересечение границы, идентифицирует содержащуюся в документе фотографию с лицом, предъявившим документ, а также проводит их биометрическую регистрацию;

– для обеспечения возврата билетов пассажирам, не пропускаемым через госграницу на основаниях, предусмотренных законом Азербайджана, пограничными органами в присутствии начальника поезда (проводника вагона) представляется по одному экземпляру акта начальнику поезда (проводнику вагона) и сошедшему с поезда лицу, а один экземпляр хранится в органах пограничной охраны;

– пограничные и таможенные органы совместно осуществляют контроль в поезде, в том числе проверку купе, тамбуров, отопительных и санитарных узлов, переходных площадок, зазоров между потолком и покрытием вагона и других подозрительных мест с целью выявления нарушителей государственной границы Азербайджана и контрабанды;

– проверка в пассажирских поездах не должна превышать 60 минут, но в зависимости от количества пассажиров и времени суток при необходимости время пограничного и таможенного контроля может быть продлено;

– контроль, а также оформление грузов, перевозимых в пассажирских и грузовых поездах, в том числе несопровождаемых и перевозимых в багажных вагонах, отправляемых в багажных и почтовых вагонах, осуществляются в порядке, установленном пограничным и таможенным законодательством Азербайджана.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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