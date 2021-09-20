Казахстан продолжит вести переговоры с Азербайджаном по вопросу возобновления авиасообщения

БАКУ /Trend/ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана продолжит вести переговоры по вопросу возобновления авиасообщения с Азербайджаном.

Об этом сообщили в понедельник Trend в министерстве торговли и интеграции Казахстана.

В ведомстве отметили, что вопрос возобновления авиасообщения зависит от решения межведомственной комиссии.

"Согласно решению уполномоченного органа Казахстана, возобновление прямого авиасообщения на данном этапе является преждевременным в связи с существующей эпидемиологической ситуацией", - подчеркнули в министерстве.

Отметим, что количество авиакомпаний, выполняющих в настоящее время рейсы в Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку, превышает 20.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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