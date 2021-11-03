Крупнейший автопроизводитель Ирана нацелен на поставки продукции в Туркменистан
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Боль потери и вера в будущее – в Баку стартовал фестиваль спектаклей "Победитель - Азербайджан" (ФОТО)
Французская организация вместе с детьми шехидов и гази Карабахской войны реализуют проект для мировой общественности (ФОТО)
Грузинская джазовая исполнительница Ирина Эбралидзе провела мастер-класс для азербайджанской молодежи (ВИДЕО, ФОТО)
В 2021 году субсидии на потребление энергоносителей увеличатся на фоне роста экономической активности
Генеральная прокуратура продолжает принимать меры на основании обращения Азербайджана в Гаагский суд против Армении
Главы МИД Азербайджана и России обсудили деятельность рабочей группы по разблокировке коммуникаций на Южном Кавказе
В Международном фонде тюркской культуры и наследия представлена коллекция "Карабах" Гюльнары Халиловой (ФОТО)
Лица AccessBank: Ханум Мурадова, Глава Контактного Центра AccessBank-а: «Нас можно назвать «бойцами невидимого фронта»» (ФОТО)
В шведском городе Гетеборг состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Победы Азербайджана (ФОТО)
Азербайджан передал Армении останки еще 11 военнослужащих, обнаруженных на освобожденных территориях