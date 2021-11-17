Назван срок готовности Алятской СЭЗ к приему первых инвесторов и предпринимателей

БАКУ /Trend/ - К середине следующего года Алятская свободная экономическая зона (СЭЗ) сможет принять первых инвесторов и предпринимателей, готовых организовать там свой бизнес.

Об этом сказал председатель правления полномочной структуры Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров в ходе деловой миссии российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры – «Умный город» в Баку, сообщает в среду Trend.

«На втором этапе планируется расширить территорию Алятской СЭЗ и создать новые возможности для предпринимателей», - сказал он.

Говоря об условиях, созданных в СЭЗ, Алескеров отметил, что более привлекательных условий для ведения бизнеса нет нигде в мире.

«Отличительной особенностью Алятской СЭЗ является то, что здесь предпринимателей освобождают от всех видов сборов на бессрочной основе. Кроме того, наша правовая база предусматривает исключение всех рисков, с которыми могут столкнуться предприниматели. Наша правовая база превалирует и является основной базой для ведения деятельности в СЭЗ», - добавил он.

Алескеров также подчеркнул, что никакой госорган не может вмешиваться в деятельность СЭЗ, а также запрашивать какую-либо информацию о компаниях.

«Все бизнес-процедуры, выдача лицензий, регистрация компаний и т.д. осуществляются исключительно на территории и органами Алятской СЭЗ. Мы также освобождаем бизнесменов от налогов и сборов на импортируемые и экспортируемые товары», - добавил он.

(Автор: Садраддин Агджаев)