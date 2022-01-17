Ожидается запуск первых регулярных автобусных рейсов на освобожденные территории Азербайджана
БАКУ /Trend/ - C 24 января 2022 года ожидается запуск первых регулярных автобусных рейсов на освобожденные территории Азербайджана.
Как сообщает в понедельник Trend, автобусные рейсы будут выполняться в направлении городов Шуша и Агдам.
Также планируется запуск автобусных рейсов по маршрутам Баку - Шуша - Баку, Ахмедбейли (Физули) - Шуша - Ахмедбейли, Баку - Агдам - Баку и Барда - Агдам - Барда.
Кроме того, предусматривается онлайн-продажа билетов по вышеуказанным направлениям.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev
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