Обнародован рост грузовых и пассажирских перевозок в Нахчыванской АР за год
БАКУ /Trend/ - По итогам 2021 года грузоперевозки в Нахчыванской Автономной Республики (НАР) выросли на 0,85 процента по сравнению с 2020 годом (более 16,757 миллиона тонн) и превысили 16,9 миллиона тонн, сообщает Trend со ссылкой на отчет Госкомстата НАР.
По данным ведомства, в указанный период пассажироперевозки в Нахчыванской АР составили 105,95 миллиона человек, что на 2,3 процента больше показателя 2020 года (более 103,5 миллиона человек).
Отметим, что в январе - августе 2021 года суммарные доходы Нахчыванской Автономной Республики от грузовых и пассажирских перевозок составили 36,7 миллиона манатов
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev
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