Казахстан заинтересован в наращивании транспортировки грузов через Иран

БАКУ /Trend/ - Казахстан заинтересован в наращивании транспортировки грузов через территорию Ирана по направлению "Север-Юг".

Об этом стало известно в ходе встречи заместителя премьер-министра Казахстана – министра торговли и интеграции Бахыта Султанова с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, передает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-службу премьер-Министра РК.

В ходе переговоров казахстанская сторона подтвердила заинтересованность в наращивании транспортировки грузов через территорию Ирана по направлению "Север-Юг" с последующим выходом на страны Персидского залива, Африки, Южной Азии и других регионов, в том числе с использованием мультимодальных грузоперевозок.

Говоря о важности расширения казахстано-иранского транспортного сотрудничества, иранская сторона отметила плодотворный характер состоявшихся переговоров по развитию транспортно-логистического сотрудничества. При этом Мохбер отметил, что достижение этих целей может сделать Иран и Казахстан важными региональными хабами.