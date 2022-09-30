Агентство наземного транспорта Азербайджана выставило на конкурс регулярные автобусные маршруты

БАКУ /Trend/ - Агентство наземного транспорта Азербайджана при министерстве цифрового развития и транспорта выставило на конкурс четыре регулярных междугородних автобусных маршрута.

Об этом сообщили в пятницу Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

По данным источника, в целях повышения качества обслуживания междугородних пассажирских перевозок агентство запускает междугородние регулярные автобусные маршруты Баку-Астара-Баку, Баку-Лянкяран-Баку, Астара-Баку-Астара и Лянкяран-Баку- Лянкяран.

"Конкурс будет проводиться в соответствии с "Правилами проведения конкурса по привлечению перевозчиков к пассажирским перевозкам на регулярных внутригородских (внутрирайонных), междугородных (межрайонных) и международных маршрутах автомобильным транспортом", утвержденными постановлением №52 Кабинета министров от 3 апреля 2009 года", - говорится в сообщении министерства.

По условиям конкурса каждый перевозчик должен иметь не менее двух автобусов малой, средней и большой вместимости на маршрутах Баку-Астара-Баку, Баку-Лянкяран-Баку и Лянкяран-Баку-Лянкяран, а на маршруте Астара-Баку-Астара у перевозчиков должно быть не менее трех автобусов.

Претенденты должны представить необходимые документы для участия в конкурсе до 17:00 27 октября, а тендерные предложения до 17:00 10 ноября в Агентство наземного транспорта Азербайджана.

Тендерные предложения по пяти лотам по направлениям Баку-Астара-Баку и Астара-Баку-Астара будут вскрыты 24 ноября, а по четырем лотам по направлению Баку-Лянкяран-Баку и Лянкяран-Баку-Лянкяран - 25 ноября.