Второе заседание транспортного диалога высокого уровня между Азербайджаном и ЕС может пройти в Баку

БАКУ /Trend/ - В 2023 году второе заседание транспортного диалога высокого уровня между Азербайджаном и Европейским союзом может пройти в Баку.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, написал на своей странице в Twitter министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

В публикации говорится, что в Баку состоялась встреча Набиева с директором департамента по Восточному соседству и институциональному строительству ЕС в Европейской комиссии Лоуренсом Мередитом.

"Мы обменялись мнениями об экономическом и инвестиционном плане ЕС и возможных приоритетных проектах в рамках этого плана. Говорили о важности проведения в 2023 году в Баку второго заседания транспортного диалога высокого уровня между Азербайджаном и Европейским союзом для расширения сотрудничества по приоритетным направлениям", - написал министр.