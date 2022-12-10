До сегодняшнего дня на освобожденные территории перевезено до 21 тысячи пассажиров

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня на освобожденные территории осуществлено около 500 автобусных рейсов и перевезено до 21 тысячи пассажиров.

Об этом сказал Trend в субботу председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анар Рзаев.

По его словам, в Шушу осуществляется девять рейсов в неделю.

"Конечно же, нам хотелось бы увеличить количество рейсов. Для этого имеются все технические возможности. Однако увеличение количества рейсов связано не только с техническими возможностями, но и с факторами безопасности (так как территории не до конца очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов) и готовности инфраструктуры", - сказал Рзаев.