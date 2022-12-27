Баку принял первый контейнерный поезд, следующий из Узбекистана в Европу

БАКУ /Trend/ - Контейнерный блок-поезд из Узбекистана в Европу впервые по мультимодальному транспортному маршруту CASCA+ прибыл в Баку.

Как сообщили во вторник Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", проект создан в рамках международного мультимодального маршрута «Страны Азиатско-Тихоокеанского региона - Китай - Кыргызстан - Узбекистан - Туркменистан - Азербайджан - Грузия - Турция - Европа».

Было отмечено, что контейнеры были доставлены из порта Туркменбаши в Бакинский порт фидерным судном «Балкан», оператором которого является дочерняя компания ЗАО - ООО ADY Container.

"Блок-поезд состоящий из 91 контейнера по 20 футов каждый, с медным концентратом, будет транспортирован из Баку в болгарский порт Бургас.

Отметим, что контейнерный поезд будет курсировать по маршруту общей протяженностью более четырех тысяч километров «Узбекистан - Туркменистан - Азербайджан - Грузия - Болгария/Европа».