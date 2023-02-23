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В AZAL рассказали о предварительных финансовых итогах 2022 года

Транспорт Материалы 23 февраля 2023 17:57 (UTC +04:00)
В AZAL рассказали о предварительных финансовых итогах 2022 года

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Одним из наиболее важных финансовых итогов 2022 года является его завершение впервые в истории ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с чистой прибылью по предварительным результатам, основанным на международных финансовых стандартах.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал в интервью Азертадж первый вице-президент AZAL Самир Рзаев, комментируя работу, проделанную в направлении финансового оздоровления авиакомпании.

По его словам, цель авиакомпании - сохранить и продолжить данную тенденцию.

"2022 год был успешным для AZAL по финансовым результатам. В прошлом году было выполнено множество обязательств перед иностранными и местными кредиторами. Также за счет внутренних средств были оплачены первоначальные взносы и суммы комиссий за 3 самолета типа Airbus A320 Neo, приобретенные в 2022 году", - сказал Рзаев.

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