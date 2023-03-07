В Азербайджане закрылась частная авиакомпания

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская частная авиакомпания ООО Turan Air объявила о своем закрытии.
Как сообщает во вторник Trend, первая частная авиакомпания Азербайджана Turan Air была учреждена 16 апреля 1994 года, уставный капитал составлял 2,47 миллиона манатов, а учредителем ООО являлась Гульнара Гулиева.
Сообщается, что кредиторы могу отправить свои требования к ООО в Международный аэропорт Гейдара Алиева.
Напомним, что первыми учредителями Turan Air были ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и американская компания ITI Trading İnternational.