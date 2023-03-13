В Азербайджане растет число автомобилей, задействованных в международных перевозках - агентство

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стремительно увеличивается количество транспортных средств, задействованных в международных перевозках.

Об этом сказал Trend председатель правления Азербайджанского агентства наземного транспорта Анар Рзаев.

По его словам, роль автомобильного транспорта в глобальной экономике, а также во внешнеэкономических связях стран неоспорима, этот вид транспорта перспективен и постоянно развивается.

"Стремительное развитие торговли и онлайн-продаж в мире с каждым годом увеличивает спрос на транспортные услуги. В то же время сейчас число водителей грузовых автомобилей не в полной мере соответствует потребностям рынка. Пандемия коронавируса усугубила эту проблему во всем мире. К примеру, сегодня пятая часть всех открытых вакансий в странах Евросоюза относится к водителям", - сказал Рзаев.

Он также отметил, что если проанализировать текущую ситуацию в Азербайджане, то наблюдается рост количества транспортных средств, задействованных в международных перевозках.

"Так, два года назад количество таких транспортных средств составляло менее трех тысяч, а в 2022 году этот показатель превысил отметку в восемь тысяч, что в свою очередь существенно увеличило потребность в профессиональных водителях", - добавил Рзаев.