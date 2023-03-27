Средний коридор имеет потенциал для транспортировки большего объема товаров между Европой и Азией – Еврокомиссия (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Средний коридор имеет потенциал для транспортировки большего объема товаров между Европой и Азией, сказала в понедельник Trend официальный представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия.

Диверсификация торговых путей и развитие надежных, эффективных и устойчивых альтернативных транспортных связей между Европой и Азией сейчас важны, как никогда. После начала войны в Украине Средний коридор приобрел новое значение. Развитие сотрудничества между ЕС и Азербайджаном играет важную роль в повышении роли Азербайджана как ключевого узла связи между Европой и Азией. Средний коридор имеет потенциал для транспортировки большего объема товаров между Европой и Азией, если ключевые проблемы, пробелы, нехватка пропускной способности и другие вопросы, включая вопросы, связанные с таможней, пограничным переходом и документацией, будут надлежащим образом решены в координации со всеми вовлеченными ключевыми партнерами", - сказала она.

Гарсия добавила, что Бакинский порт может стать ключевым транспортным узлом, но для увеличения его пропускной способности необходимы дальнейшие разработки.

"ЕС начал исследование по устойчивым транспортным связям в Центральной Азии, в рамках которого будут определены наилучшие возможные пути обеспечения устойчивых связей с Южного Кавказа и далее в Азию, в том числе через Азербайджан. Ожидается, что исследование будет завершено к маю 2023 года", - сказала представительница Еврокомиссии.

Отметим, что Средний коридор — международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. На данный момент Средний коридор предлагает самый короткий и наименее затратный маршрут в Европу.