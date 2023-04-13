Завершен капремонт судна "Атамоглан Керимов"

БАКУ /Trend/ - Завершен капитальный ремонт кранового судна ”Атамоглан Керимов" Каспийского морского нефтяного флота ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщили в четверг Trend в ASCO, на судоремонтном заводе ”Биби-Эйбат" были отремонтированы кран грузоподъемностью 40 тонн, главные и вспомогательные двигатели, насосы и т.д., а также проведены все необходимые проверки и ремонт автоматики, навигационного оборудования и электрических частей.

В ASCO отметили, что жилые помещения, санузлы и столовые также были отремонтированы в соответствии с современными требованиями.

"Очищены и покрашены подводная и надводная части судна. Заменены поврежденные участки в подводной и надводной части корпуса. Отремонтированы двигательно-рулевой комплекс судна, днище и боковая арматура, протекторные устройства. После ремонта крановое судно ”Атамоглан Керимов" было выведено на ходовые испытания. Испытания успешно завершены и судно возвращено в строй", - сказали в ЗАО.

Отметим, что длина кранового судна ”Атамоглан Керимов" составляет 63,8 метра, ширина - 15 метров. Оно оснащено двигателем мощностью 1520 лошадиных сил и развивает скорость 11,24 узла.