Авиакомпания "Qanot Sharq" запустила прямые рейсы в Стамбул

БАКУ /Trend/ - Узбекская авиакомпания "Qanot Sharq" с 1 июня 2023 года запускает регулярные рейсы между Самаркандом и Стамбулом (Турция), сообщает в среду Trend.

По данным компании-оператора "Air Marakanda", рейсы будут выполняться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам с вылетом из Самарканда в 7:00 (GMT+5).

"Qanot Sharq" – первая частная авиакомпания Узбекистана, основанная в 1998 году, специализируется на грузовых и чартерных пассажирских перевозках.

Отметим, что в начале мая нынешнего года авиакомпания запустила чартерный рейс по маршруту Ташкент (Узбекистан) - Тель-Авив (Израиль) - Самарканд (Узбекистан).