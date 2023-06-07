Назначены дополнительные рейсы по ж/д маршруту Баку-Габала-Баку

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в связи с растущим пассажиропотоком по маршруту Баку-Габала-Баку назначило на 26-30 июня дополнительные рейсы в обоих направлениях.

Об этом сказали в среду Trend в пресс-службе ЗАО.

"Так, с 26 по 30 июня дополнительные рейсы будут выполняться с отбытием в 07:30 с Бакинского железнодорожного вокзала и прибытием в Габалу в 10:50. В обратном направлении поезд будет отправляться в 19:30 с прибытием в Баку в 22:20", - сказали в железнодорожной структуре.

Напомним, что рейс Баку - Габала - Баку был запущен 18 марта 2023 года . В настоящее время скоростной пассажирский поезд по этому маршруту курсирует по субботам и воскресеньям.