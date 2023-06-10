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Введены дополнительные ж/д рейсы из Баку в Агстафу

Транспорт Материалы 10 июня 2023 09:36 (UTC +04:00)
Введены дополнительные ж/д рейсы из Баку в Агстафу

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) ввело два дополнительных рейса на 10-11 июня в связи с ростом пассажиропотока по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

Как сообщили Trend в субботу в АЖД, поезд, отправляющийся по маршруту Агстафа-Баку 10 июня в 16:00, прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 20:55, а 11 июня поезд отправится с Бакинского вокзала в 08:25 и прибудет в ​​Агстафу в 13:20.

Напомним, что в остальные дни на маршруте Баку-Агстафа-Баку поезда отправляются из Баку в 08:45 с прибытием в Агстафу в 13:40, а в обратном направлении поезд отправляется в 17:40 и прибывает в Баку в 22:00.

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