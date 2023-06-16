Азербайджан расширяет государственно-частное партнерство в контексте развития Среднего коридора

БАКУ/Trend/ - Правительство Азербайджана планирует расширение государственно-частного партнерства в контексте развития Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута).

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал советник министра экономики Азербайджанской Республики Хагани Абдуллаев в рамках панельной дискуссии в ходе представления отчета ВБ.

По его словам, в отношении Среднего коридора наблюдается интерес глобальных инвесторов к стране.

"То, что произошло в мировой экономике в связи с российско-украинской войной - изменения в инвестиционной, транспортной, транзитной сферах-привело к изменению карты, сложившейся в мировой экономике. В этом контексте перед Азербайджаном и регионом открылись новые экономические возможности. Для реализации этой возможности правительство проводит большую работу. Средний коридор означает для нас выход на новые экспортные рынки, диверсификацию экспортных рынков ненефтяных продуктов",- отметил Абдуллаев.