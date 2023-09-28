Студенты, обучающиеся в Турции, могут воспользоваться льготными тарифами от AZAL

БАКУ /Trend/ - Национальная авиакомпания Азербайджана предоставляет специальные льготные тарифы для граждан Азербайджана, обучающихся в Турции. Скидки для студентов распространяются на рейсы авиакомпании как из Баку в города Турции, так и обратно.

Для бронирования авиабилетов со скидкой необходимо обратиться в колцентр авиакомпании (cal[email protected]). Для оформления льготных авиабилетов следует предъявить вид на жительство.

Бронирование авиабилетов следует проводить не позднее, чем за 14 дней до запланированной даты вылета. Студентам рекомендуется заранее планировать свое путешествие и бронировать билеты в указанные сроки.

Студенты имеют право воспользоваться этим предложением дважды в год, что позволяет существенно сократить расходы на путешествия в период обучения.

Отметим, что в ближайшем будущем «Азербайджанские Авиалинии» планируют ввести специальные льготные тарифы также для студентов, обучающихся в других странах.

При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в колцентр по электронной почте callc[email protected] или через WhatsApp по номеру - +994(55) 204 65 54.

Пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»