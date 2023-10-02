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AZAL выполнил первый рейс по маршруту Баку-Минск-Баку

Транспорт Материалы 2 октября 2023 18:04 (UTC +04:00)
AZAL выполнил первый рейс по маршруту Баку-Минск-Баку

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В понедельник, 2 октября, авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» осуществила свой первый регулярный рейс по маршруту Баку-Минск-Баку.

В Национальном аэропорту Минска самолет AZAL был торжественно встречен традиционной водной аркой, что символизирует начало нового этапа в воздушном сообщении между двумя странами.

В мероприятии приняли участие представители авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии», посол Азербайджана в Беларуси, представители азербайджанской диаспоры и руководство Национального аэропорта Минска.

Новый маршрут открывает перед пассажирами широкие возможности для комфортного путешествия между двумя столицами. Полеты по данному направлению будут осуществляться четыре раза в неделю, что создаст дополнительные перспективы для туристов и деловых партнеров.

С графиком полетов на указанные рейсы можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании www.azal.az. Авиабилеты также доступны в мобильном приложении и у аккредитованных агентств авиакомпании.

AZAL выполнил первый рейс по маршруту Баку-Минск-Баку
AZAL выполнил первый рейс по маршруту Баку-Минск-Баку
AZAL выполнил первый рейс по маршруту Баку-Минск-Баку
AZAL выполнил первый рейс по маршруту Баку-Минск-Баку
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