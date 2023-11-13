Завершился капитальный ремонт судна-парома "Дагестан"

БАКУ/Trend/ - Судно-паром "Дагестан", принадлежащее морскому транспортному флоту Азербайджана, прошло капитальный ремонт, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Согласно данным ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) , на судне-пароме "Дагестан" капитально отремонтированы командно-передающая установка, прибор лаг для измерения скорости, установлена антенна для двух стационарных радиостанций УГД, проверено и отремонтировано радионавигационное оборудование.

Также по данным ЗАО, наряду с капитальным ремонтом головного и вспомогательного двигателей на судне были выполнены кузовно-сварочные, трубопроводные, электроустановочные и автоматические работы. Также был проведен ремонт судовых механизмов (насосов, сепараторов, компрессоров). При этом подводная и надводная части, головная палуба, машинное отделение и надстройка судна были очищены и окрашены, жилые и служебные помещения экипажа отремонтированы на уровне современных требований.

Отметим, что согласно данным ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) ремонтные работы были выполнены на судоремонтно-строительном заводе "Зыг" в короткие сроки и с высоким качеством.



Корабль-паром, успешно прошедший морскую испытательную проверку, возвращен в эксплуатацию.



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