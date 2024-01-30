Принятие в Азербайджане закона о транспортно-логистической деятельности улучшит регулирование в этой сфере - Кямран Габибов

БАКУ /Trend/ — Гармонизация и унификация законов Азербайджана в сфере транспорта с международным законодательством будет способствовать популяризации маршрута Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут — ТМТМ).

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал глава Ассоциации транспортно-экспедиторских компаний Азербайджана Кямран Габибов.

По его словам, в министерство цифрового развития и транспорта представлен проект закона о транспортно-экспедиторской деятельности. Глава Ассоциации выразил надежду, что в текущем году законопроект поступит в парламент и будет принят.

"Появление этой законодательной базы позволит транспортно-экспедиторским компаниям улучшить их работу, а стране — увеличить грузопотоки", - сказал Гаибов.

Он отметил, что Азербайджан активно координирует действия по транспортным коридорам с Турцией, Грузией, Украиной, а также Казахстаном и другими странами Центральной Азии, сотрудничает с международными структурами.

"Улучшается ситуация с решением юридических, таможенных и других вопросов. Принятие закона о транспортно-логистической деятельности по современным стандартам повысит эффективность такого взаимодействия", — сказал Габибов.

Он добавил, что параллельно важно решить вопрос о присвоении транспортно-экспедиторской деятельности специального экономического кода (этот вопрос находится в ведении министерства экономики).

"Уверен, что принятие закона о транспортно-логистической деятельности и присвоение ей экономического кода помогут улучшению регулирования и контроля за работой транспортных, экспедиторских и логистических компаний", — подчеркнул Габибов.