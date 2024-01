В Астане обсудят развитие ТМТМ

БАКУ/Trend/ - Международная группа компаний RDL организует 5-6 марта в Астане международную выставку-конференцию «Казахстанский транспортно-логистический форум: транзитный потенциал и инфраструктура», сообщил Trend во вторник руководитель RDL Group Роман Дедков.

Ключевой темой дискуссий будет развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), включая вопросы функционирования морского, железнодорожного транспорта, строительства портов и терминалов.

Форум также рассмотрит последние достижения в развитии транспортной инфраструктуры Казахстана, роль страны в транзитных операциях в регионе Центральной Азии, новые инициативы и проекты.

"Поскольку Казахстан является важным производителем и экспортером зерновых культур, нефти и нефтепродуктов, удобрений, продукции черной и цветной металлургии, то отдельной темой на форуме будет тема направлений экспорта и влияния ситуации в транспортной сфере на реализацию экспортной стратегии Казахстана", - сказал Р.Дедков.

В рамках форума планируется посещение 6 марта индустриального парка Астаны.

В числе участников форума - "KAZLOGISTICS", Ассоциация "Trans-Caspian International Transport Route" (TITR), Казахстанская ассоциация логистическо-экспедиторских компаний (ANEK), Kazakhstan Association of Carriage (Container) Carriers and Operators (KazAPO), Ассоциация "Central Asia Transport and Logistics Partnership" (CILT Central Asia), Международный союз комбинированного транспорта (UIRR), Ассоциация транспортно-экспедиторских компаний Азербайджана (Freight Forwarders Association of Azerbaijan), Ассоциация международных автотранспортных компаний Азербайджана (Azerbaijan International Road Carriers Association), Ассоциация международных дорог Узбекистана (AIRCUZ), Украинский логистический альянс (ULA), представители китайских компаний.