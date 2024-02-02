Заключен контракт на строительство на BGZ в Баку судов по заказу SOCAR

БАКУ/Trend/ — Глава правления ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) Рауф Велиев и председатель правления ООО "Бакинский судостроительный завод" (BGZ) Эльшад Нуриев подписали 2 февраля контракт о строительстве четырех специализированных лодок (судов) на верфи BGZ, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ASCO.

Согласно контракту, судостроительный завод построит и поставит в течение 18-24 месяцев три судна на 50 человек и одно водолазное судно с гибридным двигателем (работы на 60-метровых глубинах), предназначенных для нужд SOCAR.

На церемонии подписания было заявлено, что эти суда будут построены в соответствии с требованиями международных стандартов, будут обладать широкими техническими возможностями и сыграют важную роль в дальнейшем повышении качества морских транспортных услуг в сфере добычи нефти и газа в Азербайджане.

На мероприятии также было подчеркнуто, что строительство субмарины с гибридным двигателем будет осуществляться по проекту, представленному ООО "ASCO Engineering", и этот корабль станет первым судном с гибридным двигателем, предназначенным для Каспийского моря.

Такое судно будет построено в соответствии с экологической политикой ASCO, будет отвечать требованиям Международной морской организации и ряду других организаций в отношении снижения выбросов.

В целом, глава ASCO отметил, что в соответствии со Стратегическим планом развития судоходства на 2022-2030 годы, принятым Наблюдательным советом ASCO, уделяется большое внимание повышению качества морских транспортных услуг, оказываемых в нефтегазовой отрасли.

"В этом направлении, при поддержке SOCAR, за истекший период были предприняты важные шаги, закуплены и успешно введены в эксплуатацию различные типы судов, предназначенных для морских операций по нефти и газу", - отмечено в сообщении.

По информации ASCO, в продолжение успешного сотрудничества с SOCAR решено построить в общей сложности семь новых кораблей, в том числе три пассажирских судна (вошли в подписанный 2 февраля контракт) и четыре водолазных судна (одно включено в сегодняшний контракт) на BGZ.

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