АО "АвтоВАЗ" начало производство автомобилей в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Российское акционерное общество (АО) "АвтоВАЗ" в 2024 году планирует произвести на производственной площадке в Азербайджане 1,5 тысячи автомобилей бренда "Lada" разных моделей, передает в пятницу Trend со ссылкой на сообщение АО.

Пресс-релиз цитирует главу "АвтоВАЗа" Максима Соколова о том, что в ближайшие несколько лет производство в Азербайджане разных моделей автомашин "АвтоВАЗ" достигнет 4-5 тысяч в год.

"М​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌ы начинаем с "Granta" и планируем до конца 2024 года расширить гамму локального выпуска семейством Niva - Legend и Travel, а также семейством Vesta" - сообщает Соколов.

В информации автопроизводителя говорится, что на одной из производственных площадок в Азербайджане организованы зона приема комплектующих, сборочный цех и стоянка для хранения готовых автомобилей. Персонал, специально нанятый в рамках проекта, прошел необходимое обучение у специалистов из Тольятти (там находится головной офис АО "АвтоВАЗ").

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