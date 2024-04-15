Развитие транспорта по "зеленым" технологиям будет обсуждено на мероприятии ООН

БАКУ/Trend/ - В Нью-Йорке 17 апреля пройдет совещание высокого уровня ООН по устойчивому транспорту на основе новейших "зеленых" технологий в рамках "Недели устойчивого развития", проводимой Генеральной Ассамблеей ООН.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Международный союз автомобильного транспорта (IRU).

Генеральный секретарь IRU Умберто де Претто выступит с речью в рамках дискуссии "Улучшение интермодальных транспортных связей и развитие социально инклюзивного и экологически чистого транспорта".

"Это заседание внесет вклад в уточнение плана "Десятилетие устойчивого транспорта" ООН на 2026–2035 годы и подчеркнет важность наличия и функционирования устойчивого транспорта для ускорения реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года", - считают в IRU.

Отметим, что IRU представляет интересы почти четырех миллионов компаний более чем 100 стран мира, занимается вопросами логистики, развития транспортных маршрутов по всему миру.

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