Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Транспорт

Развитие транспорта по "зеленым" технологиям будет обсуждено на мероприятии ООН

Транспорт Материалы 15 апреля 2024 11:14 (UTC +04:00)
Развитие транспорта по "зеленым" технологиям будет обсуждено на мероприятии ООН

Читайте Trend в

Лада Евграшина
Лада Евграшина
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В Нью-Йорке 17 апреля пройдет совещание высокого уровня ООН по устойчивому транспорту на основе новейших "зеленых" технологий в рамках "Недели устойчивого развития", проводимой Генеральной Ассамблеей ООН.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Международный союз автомобильного транспорта (IRU).

Генеральный секретарь IRU Умберто де Претто выступит с речью в рамках дискуссии "Улучшение интермодальных транспортных связей и развитие социально инклюзивного и экологически чистого транспорта".

"Это заседание внесет вклад в уточнение плана "Десятилетие устойчивого транспорта" ООН на 2026–2035 годы и подчеркнет важность наличия и функционирования устойчивого транспорта для ускорения реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года", - считают в IRU.

Отметим, что IRU представляет интересы почти четырех миллионов компаний более чем 100 стран мира, занимается вопросами логистики, развития транспортных маршрутов по всему миру.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости