Порт Оля впервые принял по МТК "Север-Юг" груз с агропродукцией

БАКУ /Trend/ - Каспийские порты Оля (порт близ Астрахани, РФ) и Туркменбаши (Туркменистан) активизировали сотрудничество в перевалке грузов по международному транспортному коридору (МТК) "Север-Юг", сообщает в четверг Trend со ссылкой на информацию астраханской таможни.

"Впервые порт Оля по МТК "Север-Юг" принял груз томатов из Туркменистана (40 машин), а в ответ отправил в Туркменбаши груз с молочной продукцией и товарами народного потребления. Это первое подобное использование морского сегмента коридора "Север-Юг" для доставки первой партии продукции агропромышленного комплекса", - указывают российские СМИ.

Ранее, за последние пять лет, порт Оля принимал только строительные материалы (из Ирана и ОАЭ), а также автомобили и полипропилен, и фактически впервые стал принимать сельскохозяйственную продукцию.

МТК "Север-Юг", созданный в 2000 году, является мультимодальным коридором с использованием разного вида транспорта для доставки грузов.

В 2023 году через МТК "Север-Юг" прошло 19 миллионов тонн грузов (на 18 процентов больше показателя 2022 года).

По прогнозам экспертов, к 2030 году транспортировка может достичь 25-30 миллионов тонн в год.