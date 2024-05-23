Минтранспорта Казахстана о работах в портах для развития Среднего коридора

БАКУ /Trend/ - В 2024 году начнутся дноуглубительные работы в порту Курык и строительство контейнерного хаба в порту Актау. Эти работы могут финансироваться за счет инвестиций, которые запланированы в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, или Средний коридор).

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на информацию министерства транспорта Казахстана.

"К 2028 году планируется увеличить пропускную способность казахстанских портов Курык и Актау на 50% (суммарно до 32 млн тонн грузов в год), а контейнерные грузоперевозки - втрое (более 200 тысяч TEU в год)", - отмечено в сообщении ведомства.

В минтрансе Казахстана отмечают, что благодаря этим работам на базе портов Курык и Актау будет создан крупный транспортно-логистический кластер.

"Кроме того, в целях развития логистики международных перевозок через морские порты Актау и Курык, до конца 2024 года планируется создание объединенной транспортно-логистической компании-оператора по маршруту ТМТМ, с привлечением турецких и китайских партнеров", - сообщает ведомство.

ТМТМ действует 10 лет, в 2023 году через него прошло 2,7 млн тонн грузов (рост на 86% к 2022 году), в 2024 году намечена транспортировка 4,2 млн тонн грузов.