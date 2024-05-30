AZPROMO приняло участие в конференции по Среднему коридору в Брюсселе

БАКУ /Trend/ - Руководство азербайджанского Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) приняло участие в конференции "Инициатива Среднего коридора – место встречи Европы и Азии", организованной в Брюсселе совместно Европейским институтом азиатских исследований (EIAS) и посольством Азербайджана в Бельгии, сообщает Trend в четверг со ссылкой на AZPROMO.

Согласно информации, на конференции обсуждались решающая роль Азербайджана в формировании Среднего коридора как надежного торгового маршрута, а также работа экспертов ПРООН и Европейской комиссии по укреплению транспортно-логистических связей между Востоком и Западом и цифровизации торговых коридоров.

Как отмечается, в панельных дискуссиях приняли участие исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев, главный исполнительный директор EIAS Аксель Хоталс, директор офиса Программы развития ООН (ПРООН) в Брюсселе Камилла Брюкнер, глава подразделения по странам Ближнего Востока и Центральной Азии Европейской комиссии Сара Ринальди.

Также к мероприятию проявили интерес члены различных политических институтов Евросоюза, представители Европарламента, сотрудники бельгийских учебных заведений и исследовательских центров.

Отметим, что Средний коридор развивается с 2014 года, однако именно последние два года к нему приковано пристальное внимание мирового сообщества из-за новых геополитических реалий.

В 2023 году по Среднему коридору прошло 2,7 млн тонн грузов, в 2024 году объем может превысить 4,2 млн тонн.