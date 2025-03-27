Средний коридор стимулирует рост логистического сектора Азербайджана – Moody’s

БАКУ/Trend/ - Развитие Среднего коридора способствует расширению логистического сектора Азербайджана, говорится в последнем аналитическом отчете Moody’s, сообщает Trend.

«В странах СНГ наблюдается постепенный рост и диверсификация экономик. Экспортеры нефти, такие как Азербайджан и Казахстан, снижают зависимость от углеводородного сектора, о чем свидетельствует увеличение доли ненефтяных отраслей в их экономиках по сравнению с показателями десятилетней давности. В обеих странах, например, активно развивается транспортно-логистический сектор, чему способствует стремительный рост грузоперевозок по Транскаспийскому международному торговому маршруту, известному как Средний коридор», — отмечается в отчете.

Аналитики Moody’s подчеркивают, что участие стран СНГ в глобальных производственно-логистических цепочках усиливается, поскольку все больше международных грузопотоков проходит через регион. По данным Международного валютного фонда (МВФ), Азербайджан, Казахстан и Узбекистан увеличили использование иностранных компонентов в своем промышленном производстве и получают выгоду от своей новой роли в международной торговле и производственных процессах на фоне сокращающегося влияния России.

«Правительства этих стран реализуют масштабные национальные программы, направленные на развитие и диверсификацию экономик, а также повышение конкурентоспособности, что поддерживается институциональными реформами и значительными государственными расходами. Одновременно власти поощряют частный сектор к участию в финансировании этих инициатив, создавая новые инвестиционные возможности. В результате местные банки и институты развития постепенно проявляют больший интерес к привлечению долгосрочного международного финансирования», — говорится в отчете.

Отметим, что Средний коридор — это транспортно-торговый маршрут, проходящий через несколько стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он является альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию и достигает Европы. Средний коридор представляет собой сухопутный маршрут в обход более длинных морских путей, соединяющий восточные части Азии, включая Китай, с Европой.