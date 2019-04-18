Кыргызстан и Афганистан создают совместную межправкомиссию по торгово-экономическому сотрудничеству

18 апреля 2019 15:14 (UTC+04:00)

Кыргызстан и Афганистан создают совместную межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.kg

По ее данным, в рамках визита министра иностранных дел Исламской Республики Афганистан Салахуддина Раббани в КР подписано Соглашение о создании совместной межправительственной кыргызско-афганской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между правительствами двух стран.

С кыргызской стороны данное Соглашение подписано министром экономики КР Олегом Панкратовым, с афганской Стороны - министром иностранных дел Салахуддином Раббани.

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