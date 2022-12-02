США придают большое значение сотрудничеству со странами Центральной Азии - Госдеп

БАКУ /Trend/ - США придают большое значение сотрудничеству со странами Центральной Азии в рамках дипломатической платформы С5+1.

Об этом сказали Trend в пятницу пресс-службе Государственного департамента США.

По словам источника, будучи надежным партнером, США нацелены на оказание необходимой поддержки своим центральноазиатским коллегам.

"Более семи лет назад мы запустили дипломатическую платформу C5+1 и убедились, что Центральная Азия достигает высоких результатов в разных сферах. В настоящее время правительство Туркменистана и других стран Центральной Азии коллективно решают региональные и глобальные вызовы. Сейчас больше, чем когда-либо, мы стремимся к сотрудничеству C5+1, которое приводит к более эффективным и устойчивым решениям", - сказали в ведомстве.

В Госдепартаменте подчеркнули, что США продолжают поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность как Туркменистана, так и других стран Центральной Азии.

Отметим, что "C5+1" - это формат, созданный для совместных действий по решению общих проблем, с которыми сталкиваются США и пять государств Центральной Азии.