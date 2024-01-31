Казахстан готов передать свои каспийские порты в надежное управление

БАКУ /Trend/ - В целях усиления морского флота портов Актау и Курик в Казахстане и создания контейнерного хаба на Каспийском море на условиях «ship-or-pay» (схема, при которой перевозчик обязуется перевезти определенный объем груз заказчика, и заказчик должен оплатить стоимость перевозки, даже если груз не доставлен – Ред.) вопросы обсуждались в ходе встречи министра транспорта Казахстана Марата Карабаева с еврокомиссаром по транспорту Адиной Велян.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта Казахстана, в рамках встречи были обсуждены основные вопросы, связанные с развитием транспортного потенциала Казахстана и Европы. Особое внимание стороны уделили сотрудничеству в сфере развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Обсуждалась возможность подписания соглашения между Евросоюзом и Казахстаном о будущем внедрении единой системы без разрешения Казахстана, а также развитии инфраструктуры и терминальной сети для полной загрузки ТБНМ.

Следует отметить, что порт Актау расположен на восточном побережье Каспийского моря – на пересечении транспортных коридоров, соединяющих Казахстан, Азербайджан, Иран, Россию и Турцию. Порт обеспечивает транспортировку сухих грузов, сырой нефти и нефтепродуктов. Порт Курык расположен на восточном побережье Каспийского моря, южнее порта Актау, в естественной бухте, обеспечивающей более благоприятные погодные условия для погрузочно-разгрузочных работ. Паромный комплекс предназначен для перевозки зерна, нефтепродуктов, удобрений, химикатов и других видов грузов.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) соединяет Китай и Центральную Азию со странами Европы. К 2025 году планируется увеличить пропускную способность ТБНМ протяженностью около 11 тысяч километров с 6 миллионов тонн до 10 миллионов тонн грузов.