Объем торговли между странами региона Центральной Азии превысил $11 млрд

БАКУ /Trend/ - На международном форуме B5+1 в Алматы первый вице-министр национальной экономики Казахстана Тимур Жаксылыков сообщил, что объем торговли между странами региона Центральной Азии превысил 11 миллиардов долларов, передает Trend.

Он подчеркнул, что за последние 10 лет объем взаимной торговли увеличился в 2,5 раза.

Жаксылыков отметил важность развития торговых отношений между странами региона, поскольку это способствует экономическому росту, созданию рабочих мест и социально-экономическому процветанию. Он также подчеркнул, что Казахстан является крупнейшим экспортером в этом регионе, а его доля в общем объеме торговли составляет около 70%.

Форум B5+1 собрал более 200 экспертов и инвесторов из пяти стран Центральной Азии и США с целью укрепления сотрудничества и улучшения бизнес-среды в регионе. Инициатива B5+1 призвана обеспечить активное взаимодействие между бизнес-сообществом и правительствами стран Центральной Азии с участием США.