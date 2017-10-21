Казахстанская компания экспортирует рыбу в Европу

БАКУ /Trend/ - На проектную мощность выходит товарищество с ограниченной ответственностью «Компания Мынарал» в Жамбылской области Казахстана, реализующее проект по переработке рыбы.

Глава региона Карим Кокрекбаев в ходе рабочей поездки по Мойынкумскому району побывал на рыбозаводе, расположенном в ауле Мынарал на берегу озера Балхаш, передает пресс-служба акима Жамбылской области.

Введенный в строй в 2014 году завод по переработке рыбы является крупным проектом в рамках госпрограммы по форсированному индустриально-инновационному развитию (ФИИР).

Мынаральский рыбный завод может производить как минимум 1,5 тысячи тонн продукции в год. Общая стоимость проекта - 600 миллионов тенге, создано 200 рабочих мест. Завод имеет два десятка судов и опытных рыболовов.

Предприятие выпускает для потребителей очищенную балхашскую рыбу (судак, сазан, лещ, змееголов, жерех, вобла), рыбное филе, сушеную рыбу, продукты глубокой переработки сырья - рыбокостную муку и рыбный фарш. Только вяленого леща завод реализует до 40 тонн в месяц.

Готовую балхашскую рыбную продукцию реализуют как на внутреннем рынке Казахстана, так и отправляют на экспорт в Россию и Европу.

Объем произведенной продукции в 2016 году составил 664 тонны, за девять месяцев текущего года производство данной продукции выросло на 769 тонн.

Официальный курс на 21 октября составляет 335,24 KZT/USD.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)