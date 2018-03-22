Казахстан, ОАЭ и Россия расширяют сотрудничество в аэрокосмической сфере

22 марта 2018 16:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Россия создадут совместную рабочую группу в апреле 2018 года для проработки возможных совместных проектов на космодроме Байконур.

Расширение сотрудничества было обсуждено на трехсторонней встрече представителей космических ведомств Казахстана, России и ОАЭ на космодроме Байконур в преддверии запуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-08» с очередной экспедицией на международную космическую станцию, состоялась (ОАЭ), передают казахские СМИ.

По итогам переговоров министр оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) Республики Казахстан Бейбут Атамкулов, генеральный директор «Роскосмос» Игорь Комаров и министр высшего образования, председатель Совета директоров космического агентства ОАЭ Ахмад Белхул Аль-Фаласи подписали протокол о расширении трехстороннего сотрудничества в космической деятельности.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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